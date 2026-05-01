大丸や松坂屋を展開するJ.フロント リテイリングの社長をつとめた好本達也氏は、20年にわたり旗艦店・大丸心斎橋店の婦人服を担当した経歴の持ち主。百貨店業界が陥っている長期停滞の要因を、好本氏が分析した。多くの百貨店が推進した“あるビジネスモデル”に3つの落とし穴があったという。【画像】好本氏が20年にわたり婦人服を担当した大丸心斎橋店◆◆◆私はバブル前夜の1979年に大丸に入社して以来およそ20年間、旗艦店