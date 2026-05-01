【ニューヨーク共同】4月30日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は6営業日ぶりに反発し、前日比790.33ドル高の4万9652.14ドルで取引を終えた。米経済指標が堅調だったことなどを好感し、買い注文が膨らんだ。前日終値からの上げ幅は900ドルに迫る場面もあった。米商務省が朝方発表した1〜3月期の実質国内総生産（GDP）速報値は、年率換算で前期比2.0％増だった。ニューヨーク・マーカンタイル取引所の原油先物相場が4