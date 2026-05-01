スペイン南部モロン空軍基地の米軍機＝2021年8月（ロイター＝共同）【ワシントン、ベルリン共同】トランプ米大統領は4月30日、米国のイラン攻撃に非協力的だとして、イタリアやスペインに駐留している米軍部隊の人員削減を検討する可能性に言及した。29日にはドイツ駐留部隊の削減や見直しを検討していると表明したばかり。欧州諸国への圧力を強めた。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に「イタリアは何の助けにもならず、ス