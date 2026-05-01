「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）よう打った！広島・坂倉将吾捕手（２７）が逆転の３号３ランを右翼席にたたきこみ、チームを勝利へと導いた。２点を追う八回２死一、二塁でルシアーノの直球を一閃（いっせん）。打球が右翼席に飛び込むと、三塁ベンチはお祭り騒ぎとなった。チームは開幕カード以来となるカード勝ち越し。苦しんだ４月を白星で終え、鯉の季節へと突入する。東京ドームの天井すれすれまで舞い上がっ