イランへの軍事作戦をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官は5月1日に法律が定めるアメリカ軍の撤退期限を迎えることについて「停戦期間中は期限に含まれない」と主張し、当面、作戦を継続できるという認識を示しました。2月28日に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦は連邦議会の承認を得ていないことから、5月1日に「戦争権限法」が定める撤退期限を迎えます。これについて、ヘグセス国防長官は先月30日、議会上院で、“