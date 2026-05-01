『コズミック・ガール 宙わたる教室』一昨年秋、伊与原新さんの小説を原作とするNHKドラマ『宙（そら）わたる教室』が放送開始されたのと同時期に、シリーズ第2弾の連載が小誌で始まった。「前作は岳人と藤竹先生、という二人の男性を中心に描いたので、今度は女の子の主人公、と直感的に決めました」ヒロインの飯星佐那は、惑星科学者カール・セーガンを師と崇め、NASAのキーホルダーをリュックにさげる高校2年生。エリート女