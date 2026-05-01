試合前最後の会見の後、インタビューに応じたルディ・ヘルナンデス氏(C)Daisuke Sugiuraベテラン指導者がじっくりと語った井上戦いよいよ決戦直前――。4階級制覇王者で、現在は世界スーパーバンタム級の4団体統一王座を保持する“モンスター”井上尚弥（大橋）が、こちらも3階級制覇王者の“ビッグバン”こと中谷潤人の挑戦を受けるタイトルマッチが5月2日、東京ドームで実現する。間近に迫った一戦はボクシングの範疇を超えた