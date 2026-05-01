とにかく波瀾万丈! 超・スピード展開から目が離せない『風、薫る』。一ノ瀬りん(見上愛)と大家直美(上坂樹里)は看護婦養成所へ。いよいよ“トレインドナース”への道を歩み始める。りんと直美が歩む看護の道はとんでもない逆風だった制作統括の松園武大さんに、知っていたら“へぇ”なトリビアから今後の見どころまで、教えてもらった。ツボ1・レアなダブル主人公、かつバディものダブル主人公の“朝ドラ”は『だんだん』('0