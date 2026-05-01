イラン攻撃やウクライナ侵攻など国際情勢が混迷を極める中、株式市場は乱高下を続けている。そんな相場が不安定なときにこそ大きなトレンドに注目するといい。これまでに4000社以上を取材してきた『四季報』記者が、今後、世界的に市場が拡大するであろう医療ビジネスにおいて世界シェアトップを誇る日本の隠れた優良企業3社を紹介する――。※本稿は、田宮寛之『日本人が知らない‼ 世界シェアNo.1のすごい日本企業』（プレ