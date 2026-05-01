巨人３軍は３０日、Ｇ球場での全体練習終了後、第６８回ＪＡＢＡ選抜新潟大会（１〜４日・ハードオフ新潟）へ出場するため出発した。昨年の同大会は決勝で全足利クラブを１―０で破り、２大会連続３回目の優勝。今季支配下昇格を勝ち取り、１軍でブレイクの兆しを見せている平山功太内野手（２２）が２０打数１０安打、打率５割の活躍で最高打撃賞を獲得した。球団では「負けたら終わりの緊張感を味わうことができ、３軍の選手