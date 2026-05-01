突然ですが、「ネトフリ」が何の略か知っていますか？コンテンツが面白いですね…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「ネットフリックス」でした！ネトフリとは、動画配信サービスである「ネットフリックス」の名称を日本語で省略した呼び方です。ネットフリックスは、映画やドラマ、アニメ、ドキュメンタリーなどをインターネットを通じて視聴できる定額制サービスで、スマートフォン、パソコン、テレビなど様々な機器で