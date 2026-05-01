私はナナ（31）。息子のユウ（5歳）を育てています。旦那は激務なので、子育てや家事は私が担っていますが、今のところ不満はありません。買い物は2〜3日に一度、ユウと一緒に行きます。行くたびにユウにお菓子を買ってあげていますが、だいたいは「2個まで」です。ユウはその日に2つ食べてしまうこともあれば、大きなものは2日かけて食べるなどして、ユウなりに工夫をしているようです。今日も一緒に買い物に行ったのですが……。