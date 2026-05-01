＜メキシコ・リビエラマヤオープン初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕し、現在、第1ラウンドが進んでいる。【写真】あどけない！JK時代の渋野日向子今大会終了後に行われるリシャッフル対象者の渋野日向子は、1バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの2オーバーで前半を終えた。残りホールで浮上を目指す。同じくリシャッフル突破を目指す櫻井心那は、9バーディ