LIVゴルフの情勢は、めまぐるしく変わっていく。サウジアラビアの政府系ファンド『PIF』が、2026年を最後に資金援助を終了することを正式に発表した。またPIF総裁で、21年にグレッグ・ノーマン（オーストラリア）とともに設立からLIVゴルフを支えてきたヤシル・アルルマヤン会長も辞任した。＜写真＞コンパクトなのに飛ぶ！ラームの“爆速”スイングこれを受けLIVゴルフは4月30日に、新たに独立した理事会を設置。ジーン・デイビ