プロ野球パ・リーグは4月30日、ベルーナドームでの西武対日本ハムの1試合のみが行われました。まずは西武が先制。2回2アウトから、対する伊藤大海投手のエラーやヒットで好機をつかみ、滝澤夏央選手のタイムリーで1点を先取します。さらに6回には長谷川信哉選手のソロHRで2点とリードを広げました。それでも8回には日本ハム打線が奮起。ここまで無失点の好投を見せていた隅田知一郎投手をとらえ、先頭の水野達稀選手が3塁打でチャ