ボクシングの試合で、選手が大勢の観客から襲われる騒動が発生し物議を醸している。英国メディア「デーリー・メール」などによると、騒動が発生したのはトルコでの一戦。ＵＢＯ（ユニバーサル・ボクシング・オーガニゼーション）世界ライトヘビー級王座戦で、地元トルコのエミルハン・カルカンがセルゲイ・ゴロホフ（ロシア）と対戦した。第３ラウンド、ロシア選手が地元のカルカンをパンチで倒し、勝利を確信して大声で喜ん