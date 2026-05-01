元銀座ホステスの人気占い師・蝦名里香先生が「手相」と「算命学」を組み合わせたオリジナル占術『美人占花』をもとに導き出した、今すぐ幸せになれる「開運法」を月2回お届けします！全体の運気4月に気の通り道を整え土台ができた今、5月前半はいよいよ「本音で願いを叶えていく」流れがやってきました。今期に巡る巳は、脱皮して生まれ変わるエネルギーを持ちます。内側に秘めていた想いを外へ解き放つ好機。美人占花では、“本