元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が格闘技イベント「ＯＮＥＳＡＭＵＲＡＩ１」（４月２９日、有明アリーナ）で?破壊神?ことロッタン・ジットムアンノン（２８＝タイ）を相手に引退試合に臨み５ラウンド（Ｒ）２分２２秒でＴＫＯ勝利し有終の美を飾った。この試合を?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が忖度なしにぶった切った。これ以上ない最後だった。引退試合で武尊は、昨年３月に敗れているロッタンと再戦