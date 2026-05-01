赤ちゃんを可愛いと言ったり、かと思えば子どもは持ちたくないと言ったり。色々なことを考えてその都度気持ちも変わる、そんな小学３年生。そのどんなシーンにおいても自分最高なマインドを崩さない娘が逞しくて好きです。