「上坂さんは3回目の朝ドラオーディションで、晴れて今作のヒロインに選ばれました。彼女は3姉妹の末っ子なのですが、2歳年上の次姉は看護学生で、実習の苦労を事前に聞いたり、シーツの敷き方や包帯の巻き方を教えてもらったりしたそうです」（制作関係者）見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』。上坂は生後まもなく親に捨てられ、キリスト教の牧師に育てられた大家直美を演じてい