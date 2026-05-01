ドル円、一時１５５円台に急落介入実施との報道も＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は急速に売られ、一時１５５円台に急落。本日は一時１６０．７０円付近まで上昇していたが、急速に下落した。きっかけは片山財務相と三村財務官の発言だが、これまで以上に強めのトーンの発言であったことから、市場も敏感に反応した模様。 短時間に一気に５００ポイント程度急落したことから、実際に実弾介入を行っ