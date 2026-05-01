◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）巨人は先発フォレスト・ウィットリー投手（２８）が６回無安打無失点１０奪三振の快投を披露したが、２―０の８回にルシアーノが坂倉に来日初失点となる逆転３ランを被弾。広島に負け越し、貯金を３に減らした。新外国人のウィットリー（巨）は被安打ゼロの１０三振を奪い、６回を無失点。６回以上を投げ、無安打ながら先発途中降板は、２１年１０月７日ヤクルト戦