元局アナが多い理由NHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）の新所属先となったことで、芸能プロダクション「セント・フォース」への関心が高まっている。同社には和久田アナ以外にも読売テレビ出身の川田裕美アナ（42）やNHK出身の神田愛花アナ（45）ら売れっ子アナが数多い。どこが他社と違うのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】ヌーディーなドレスを身にまとった和久田アナ披露宴で