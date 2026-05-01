男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。Ｘ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新し、「今日は皆さまにご報告があります」とした日本語と英語の文書画像をアップ。そして「小さい頃からテニスに夢中になり、『世界で戦いたい』という思いだけを胸に走り続けてきました。