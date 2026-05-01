プロ野球は4月までの日程が終了。セ・リーグでは3・4月間MVPはどの選手が選ばれるのでしょうか。投手では郄橋遥人投手(阪神)が4戦で3完封を含む3勝0敗、防御率0.27と圧巻の成績。月間MVP筆頭といえます。ライバルにあがるのは、竹丸和幸投手(巨人)や山野太一投手(ヤクルト)でともに勝利数がリーグトップ。竹丸投手はルーキーながら球団64年ぶり新人開幕投手で勝利投手となり、ここまで4勝1敗、防御率1.95をマーク。山野投手