【前後編の後編／前編からの続き】安定的な皇位継承に向けた与野党協議が先頃、およそ1年ぶりに再開された。高市政権は「喫緊の課題」と位置付け、今国会中の皇室典範改正に意欲を見せるが、先行きは不透明。一方、その“当事者”であられる愛子さまには、恒例の行事でも称賛の声が……。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿前編では、皇室典範の改正を巡る与野党の動き