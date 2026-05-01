相談なしに解散高市早苗氏が首相に就任してから半年が経過した。昨年の自民党総裁選の決選投票で高市氏が勝ち抜くにあたって生みの親となったのは麻生太郎副総裁だったが、麻生氏は現在の高市政権をどう見ているのか。【写真を見る】麻生氏が意中の人と…超高級すし店での“濃密デート”「麻生氏は石破政権時代に非主流派となっていたため、1日も早く主流派に戻らなければとの強い思いを持っていました。去年の総裁選で高市氏