変わらないハツラツとした笑顔が戻ってきた。昨年７月から米国を拠点に騎乗していたＭ・デムーロ騎手（４７）＝栗東・フリー＝が２８日に帰国。翌２９日から栗東トレセンでの調教騎乗を再開した。「前日の夜に帰国したばかり。時差ボケで早く来ちゃったよ」と苦笑しながら水曜は精力的に４頭の調教に騎乗。「いいね。いつも通り。みんな優しいね」と変わらぬ温かい風景に声も弾んだ。新天地での約９カ月間の武者修行。“もっと