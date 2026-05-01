ダート３冠初戦の羽田盃を制したフィンガー（牡３歳、美浦・田中博）はレース翌日の３０日、美浦トレセンの厩舎内で静養した。「よく寝ていますよ」と笑顔の田中博師は前日の激闘を振り返り「プレッシャーがきつく、息を入れられない展開でもよく粘ってくれました」と愛馬の奮闘をたたえた。「タフさが売りの馬。今回は距離が延びて良さが出せそうと思っていたけど、結果を出せて良かった。今後は短期放牧に出そうと思っていま