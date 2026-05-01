「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（５月１０日、東京）昨年のサウジアラビアＲＣ覇者エコロアルバは３０日、横山和を背に美浦Ｗで３頭併せ。６Ｆ８３秒１−３６秒４−１１秒１を計時し、ノーブルクライ（６歳障害未勝利）、オプレントジュエル（４歳１勝クラス）に３馬身差をつけてフィニッシュした。初コンタクトを取った鞍上は「さすが重賞馬という背中。現時点でこれといった注文はない」と納得の表情。朝日杯ＦＳ４着以来の実戦