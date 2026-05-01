「天皇賞（春）・Ｇ１」（５月３日、京都）天皇賞・春に出走予定だったスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道）は歩様に違和感があるため出走を回避することが３０日、決まった。友道師が明らかにした。２９日に栗東坂路で４Ｆ５５秒０−１３秒２をマークしていたが「追い切り後の歩様が、いつもより力強さに欠けるかなという感じでした。３２００メートルという距離でもありますし、無理をさせず回避することにしました。