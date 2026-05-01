4月27日～5月1日 公開 中村碧十さん 【拡大画像へ】 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを4月27日から5月1日にかけて公開した。 「メンズマンデー」でグラビアを披露しているのは中村碧十さん。AKB48・髙橋彩音さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットや、蛭田愛梨さんの「ヤングチャンピオンNo.6」アザーカットも掲載されている