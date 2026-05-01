【「ぴゅあ0.01mm」6巻】 5月1日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ「ぴゅあ0.01mm」の6巻を5月1日に発売する。価格は792円。 本作はお互い相手のことが気になりつつも、なし崩し的に肉体関係になった2人のセフレラブコメ。志岐佳衣子氏が「ヤンマガWeb」で連載している。 6巻では雪下の気持ちと向き合うため、土屋が本気のデートをすることを