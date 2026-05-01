10月より日本テレビ系で放されるドラマ『俺たちの箱根駅伝』の主演を務める大泉洋がクランクインを迎えた。 参考：寺尾聰、大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』出演決定古豪・明誠学院の名物監督役に 池井戸潤が十余年の歳月をかけて執筆した同名小説をドラマ化する本作。物語は、箱根駅伝に2年連続で出場を逃した古豪・明誠学院大学の陸上競技部を中心とした挑戦と、箱根駅伝の生中継を担うテレビ局「大日テレビ」の舞