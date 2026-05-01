【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ダイアン津田篤宏とSixTONESジェシーの新ロケ番組『津田×ジェシーのゲラゲラ ナンバープレート旅』が、5月1日と8日に日本テレビで放送される。 この番組は、車のナンバープレートを見て面白そうな旅に実際についていく、台本ゼロの出たとこ勝負の友達増やし旅。ゲラで明るいふたりの予定不調和すぎる旅の様子を届ける。 ■旅の面白さを左右す