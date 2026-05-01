2026年4月29日、中国メディアの第一財経は、2026年1〜3月の中国経済が5．0％成長と好調な滑り出しを見せた一方、需給のミスマッチや不動産市場の調整といった課題を抱えていると報じた。記事は、復旦大学金融研究院副院長の譚小芬（タン・シャオフェン）教授による分析を引用し、1〜3月の国内総生産（GDP）が前年同期比5．0％増の33兆4193億元（約780兆円）に達し、政府目標に沿った「好スタート（開門紅）」を達成して市場に楽観