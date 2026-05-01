プロ野球セ・リーグは4月30日、各地で3試合が行われました。阪神はヤクルトとの首位攻防戦に勝ち越し。初回に5連打で3点を先制すると、その後も着実に得点を重ね、7回には佐藤輝明選手がリーグトップタイ7号ソロ。16安打で10得点を奪うと、投げては西勇輝投手が5回2失点で今季初白星です。敗れたヤクルトは高梨裕稔投手が7回途中8失点と試合を作れませんでした。広島は巨人に逆転勝利で久々のカード勝ち越し。2点を追う8回に坂倉将