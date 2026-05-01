ソフトバンクの前田悠伍投手（20）は3日の楽天戦（みずほペイペイドーム）で仕切り直しの今季初登板を迎える見通しだ。鹿児島開催だった4月26日のロッテ戦は降雨ノーゲームだったが、自己最速タイ149キロ。直球の出力が落ちるクイックについて4月、自主トレの師匠だったカブス・今永昇太投手（32）に相談し、“目をつむる”仰天の助言を受けた。プロ3年目での本拠地初勝利へ“開眼”した技を見せる。プロ初登板初先発だった24