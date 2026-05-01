◇パ・リーグ日本ハム3―2西武（2026年4月30日ベルーナD）試合を決めたのは日本ハム・野村のバットだった。2―2で迎えた延長11回1死一、三塁。1ボールからの2球目、羽田の低めカットボールに食らいついた。打球は左前に落ちる決勝適時打。一塁ベースに達すると感情を爆発させた。「僕のためにみんなが犠牲になってつないでくれた。“ありがとうございます”と打席に立ちました」燃えないはずがなかった。11回先頭の奈