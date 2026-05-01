ソフトバンクの上沢が今季初の中5日で1日の楽天戦に臨む。4月25日の熊本開催のロッテ戦は6回2被弾含む6安打5失点と打ち込まれたが「調整は変わりなくやれていますが、前回の反省も踏まえて大事な場面では繊細にいきたい」と注意点を明かした。また、出場選手登録日数が9年に達して海外FA権の資格取得条件を満たし「長くやってきた証なので、すごくうれしい」とコメント。今季は4年契約の2年目となっている。