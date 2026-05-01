広島が開幕カード以来の勝ち越し。２点を追う八回、坂倉の３ランで逆転し、５人の継投でリードを守り切った。巨人は４番手のルシアーノが踏ん張れなかった。◇高々と上がった打球が右翼席に飛び込むと、巨人のルシアーノはがっくりとうなだれた。八回に登板した４番手の右腕が痛恨の逆転３ランを浴び、巨人ファンは意気消沈。敗色ムードが一気に濃くなった。増田陸のソロでリードが２点差に広がり、ベンチは、前夜にコンディ