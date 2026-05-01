ソフトバンクの徐若熙（シュー・ルオシー）が、4日の西武戦で復帰予定となった。開幕3試合目だった4月17日オリックス戦で1回2/3、2被弾含む6安打7失点KO。18日に出場選手登録を抹消され、調整していた。1勝2敗、防御率4・91の台湾人右腕は「準備はしてきました。休めたし状態はいいです」と話した。倉野投手コーチは「心身ともリフレッシュできたかな。それが目的」と期待していた。