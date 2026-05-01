武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が３０日、滋賀県内で行われた「サラブレッドホースショー・ザ・セカンドキャリア」に出演し、トークショーで盛り上げた。先週は青葉賞、マイラーズＣと連日の重賞Ｖ。今週は京王杯ＳＣがヤブサメ、天皇賞・春ではアドマイヤテラに騎乗するが「４日連続で重賞制覇を狙ってみたい」と力強く語った。メイショウタバルの凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日・仏パリロンシャン）参戦についても「まずは宝