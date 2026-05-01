「水かけ祭り」として知られるタイの旧正月「ソンクラーン」が、4月13日から15日にかけて行われた。水しぶきが飛び交い、笑顔があふれる光景は、いつもと変わらない。しかしその裏で、今年は人々の移動に変化が生じていた。中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の高騰を背景に、タイは“新たな日常”に直面している。水しぶきに包まれた首都バンコクバックパッカーの聖地として知られる首都バンコクのカオサン通りでは、昼間から熱気に