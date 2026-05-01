4月28日、浜崎あゆみがInstagramを更新。そこで披露された、鍛えあげられた肉体美に注目が集まっている。「現在、浜崎さんは4月8日から全国ツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat- 』を展開中です。この日は、兵庫県でおこなわれた公演の様子を報告しつつ、そこに訪れた芸人たちとの写真を多数、公開しました。ゆってぃさんやひょっこりはんさんなど“クセ強”な芸人との写真のなかで、とくに目を引いたのは、な