駅構内の生演奏を鑑賞 画像はイメージです クアラルンプールの高架鉄道LRTの２つの駅を舞台に、最近SNS上で話題になった猫たちをご紹介しましょう。 「Taman Melati駅の番人」というあだ名の茶白猫が、駅構内で生演奏されている音楽をゆったり楽しむ姿がSNSに投稿され、話題になりました。 動画には、駅構内の床に気持ちよさそうに寝そべり、目の前で演奏するストリート・ミュージシ