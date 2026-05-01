◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）昨年のプロテストで合格した１９歳のルーキー・松原柊亜（しゅあ、フリー）が７バーディー、ボギーなしで自己最少６５をマークし、初日自己最高の首位と２打差の２位と好スタートを切った。２４年に父・秀光（ひであき）さんが膵臓（すいぞう）がんで他界した悲しみを乗り越え、プロ４戦目で初の予選突破と今