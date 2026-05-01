１００周年記念大会となる卓球の世界選手権団体戦（４月２８日〜５月１０日）で、日本代表は男女ともに２日に英・ロンドンで初戦に臨む。５大会連続で銀メダルの日本女子は、世界ランク５位のエース・張本美和（１７）＝木下グループ＝、１１位の早田ひな（２５）＝日本生命＝を軸に、６連覇中の中国を倒して１９７１年大会以来、５５年ぶりの金メダル獲得に挑む。（取材・構成＝林直史、宮下京香）早田は主軸を担う覚悟を