男子テニスで、アジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が、今季限りでの引退を決めたことが分かった。きょう１日、本人が発表する。最後の大会は、まだ決めていないという。錦織はこの数年、左股関節、右肩、腰、左膝などけがが続き、フルで年間を戦えたのは２１年が最後。現在３６歳ながら、必死にけがと闘い、現役を続行してきた。今年も何とか試合に出