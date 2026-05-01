読売マイラーズＣのシャンパンカラーは９着。状態面にまだ良化の余地がありそうなうえ、馬場のいい開幕週でも内容は悪くなかったです。今はゲートも出てくれますからね。東京が一番合っているコースですし、次へ向けての上積みも見込めそうですから、何とか安田記念に出走させたい。面白いと思っています。今週は土、日ともに東京で騎乗します。日曜メインのプリンシパルＳはオルフセン。初コンビになりますが、同じレースに２